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Virüs Rusya’yı fena vurdu

#Rusya#Koronavirüs#Vaka
Virüs Rusya’yı fena vurdu

Koronavirüsten son 24 saatte 890 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da “günlük en yüksek ölüm” yaşandı.

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RUSYA Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden dün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 769 kişide virüse rastlanmasıyla 2 Ocak’tan bu yana “günlük en yüksek” vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 7 milyon 586 bin 536’ya yükseldi. 650 bin 653 COVID-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 15 bin 391 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 725 bin 965’e ulaştı. Son 24 saatte 890 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek rakama ulaşılırken, şimdiye kadarki ölü sayısı 209 bin 918 oldu. Hafta başında günlük can kaybı sayısı 800’ün altında olan ülkede, 28 Eylül’de 850’nin üzerine yükseldi. Tedbirlerin gevşetildiği Moskova’da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

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#Rusya#Koronavirüs#Vaka