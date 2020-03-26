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Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Virüs prens dinlemiyor

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Virüs prens dinlemiyor
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Koronavirüs İngiliz Kraliyet ailesine de sıçradı.

Tahtın ilk sıradaki vârisi 71 yaşındaki Prens Charles’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Prens kendini İskoçya’daki Balmoral Sarayı’nda 14 günlük karantinaya alırken, eşi Camilla’nın testinin negatif çıktığı öğrenildi. Prens Charles’ın virüsü 10 Mart’ta Londra’da düzenlenen bir etkinlikte Monaco Prensi Albert’ten kaptığı tahmin ediliyor. Charles’ın etkinlikten bir gün sonra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (93) ile kameralar karşısına geçmesi saraydaki endişeleri de arttırdı.

 

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