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Virüs laboratuardan sızmış olabilir mi? Lancet Tıp Dergisi'nden u dönüşü

#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Çin
Virüs laboratuardan sızmış olabilir mi Lancet Tıp Dergisinden u dönüşü

Dünyaca ünlü Lancet tıp dergisi, Covid-19 virüsünün laboratuvardan sızması teorisinde u dönüşü yaptı ve virüsün kökenleri hakkında 'şeffaf bir tartışma' çağrısında bulunup 'alternatif görüş' yayınlama kararı aldı.

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Wuhan Viroloji Enstitüsü ile uzun süredir bağlantıları olan İngiliz bilim adamı Peter Daszak'ın, Şubat 2020’de, Lancet'te, Kovid-19'un doğal bir kökeni olmadığını öne süren komplo teorilerine saldıran önemli bir açıklamayı gizlice düzenlediği ortaya çıktı.

Önde gelen 27 halk sağlığı uzmanı tarafından da imzalanan ve şimdilerde pek de makbul olmayan o açıklamada, imzacılar, “korku, dedikodu ve önyargı yaratmaktan başka bir işe yaramadığını” söyledikleri teorileri şiddetle kınamak için bir arada durduklarını söylemişlerdi.

Ayrıca, bu salgının arkasındaki patojeni hızla tespit etmek ve sonuçlarını küresel sağlık topluluğu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak için özenle ve etkili bir şekilde çalıştıklarını söyledikleri Çinli bilim adamlarına da övgüler yağdırmışlardı.

ALTERNATİF MAKALE YAYINLAMAYI KABUL ETTİ

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The Lancet, kendine bu konuda gelen baskılara boyun eğerek sonunda SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkmasında laboratuvar araştırmalarının da rol oynamış olabileceği olasılığını tartışan alternatif bir makale yayınlamayı kabul etti. Makale aynı zamanda bilim dergilerinin bu tür teorileri 'yanlış bilgilendirme' olarak etiketleyerek tartışmaları boğma çabalarıyla da doğrudan yüzleşecek. 

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KAZA TEORİSİ VE ÇİN’E ÇAĞRI

Makalede yazarlar, SARS-CoV-2'nin doğal kökeni için doğrudan bir destek olmadığını ve laboratuvarla ilgili bir kazanın makul olduğunu savunuyorlar. Şubat 2020 bildirisinin daha geniş bilimsel tartışmalar üzerinde susturucu bir etki yarattığını da ekliyorlar.

Ve bilim adamlarının tüm hipotezleri rasyonel bir temelde değerlendirmeleri ve olası siyasi etkilerle ilgili spekülasyonlardan uzak, gerçeklere ve kanıtlara dayalı olasılıkları da ölçüp tartmaları gerektiğini söylüyorlar. Bilimin kendisinin alternatif hipotezleri, çelişkili argümanları, doğrulamayı, çürütülebilirliği ve tartışmayı benimsemesi gerektiğini ve Çin'i sözde 'şeffaflığı' için tebrik etmek yerine, gizli süper gücün açılmaya davet edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

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ÇİN SORUŞTURMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Pandeminin başlarında, Çin Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının kökenine ilişkin tam ve sınırsız bir soruşturma yapma talebine şiddetle karşı çıkmış ve bu da geniş çapta sonuçsuz olarak kabul edilen bir soruşturmanın yapılmasına sebep olmuştu.

Mart ayında yayınlanan müteakip rapor, SARS-CoV-2 virüsünün muhtemelen başka bir tanımlanamayan tür aracılığıyla bir yarasadan insanlara geçtiği sonucuna vardı. Rapor, virüsün bir laboratuvarda üretildiği veya laboratuvardan kaçan doğal bir virüs olduğu teorilerini neredeyse hiçe sayıyordu.

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Ancak rapor İngiltere, ABD ve Avustralya dahil 14 ülke tarafından eleştirilirken, DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus bile raporun 'yeterince kapsamlı olmadığını' kabul etti.

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İŞBİRLİĞİ ŞART

The Lancet'te Cuma günü yayınlanan yeni makalede, Çin’in tam katılımı olmadan dünyanın tam bir anlaşmazlık içinde kalacağı ifade edildi.

İmzacılardan biri olan Avustralya, Adelaide'deki Flinders Üniversitesi'nden Profesör Nikolai Petrovsky konuya ilişkin, "Küçük görünebilir, ancak 18 aylık tam bir inkardan sonra, Lancet'in Kovid-19'un kökenlerini kabul eden bu makaleyi yayınlamayı kabul etme eylemi gerçekten çok büyük bir olay.” ifadelerini kullandı.

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Petrovsky sözlerine şunları ekledi;

“Lancet gibi önde gelen bir tıp dergisinin nihayet bilim adamlarından gelen ve Kovid-19'un süregelen belirsiz kökenlerini vurgulayan bir makaleye kapılarını açmayı kabul etmesi, konu hakkında açık bir bilimsel tartışma talebinde bulunmak için 18 ayda ne kadar ilerlediğimizi ama aynı  zamanda ne kadar da ileri gitmemiz gerektiğini gösterir”.

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#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Çin