Virüs karada yolcular karantinada

Ölümcül hantavirüs salgını ile bir anda dünya gündemine oturan ve hafta sonu İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı’na demirleyen ‘MV Hondius’ gemisinde vakalar artıyor. Yaklaşık 150 yolcunun tahliye operasyonunda gemiden ayrılan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testleri pozitif çıktı. Dün tahliyelerin sona ermesiyle gemi Rotterdam’a hareket etti. Gemiden son olarak karaya çıkartılan 27 yolcu, kendilerini Hollanda’ya götürecek 2 uçağa bindi.

ABD’DE DE POZİTİF

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, gemiden tahliye edilen 1 Fransa vatandaşının hantavirüs testinin pozitif, 4’ünün ise negatif çıktığını kaydetti. 5 kişi ile hantavirüslü yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişi karantinaya alındı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise tahliye edilen 17 ABD vatandaşıdan ikisinin gözlem altına alındığını, 1 yolcuda test pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendiğini duyurdu.

GÖZETİM ALTINDALAR

4 Alman vatandaşı semptom göstermemelerine rağmen Frankfurt Üniversitesi Hastanesi’nde gözetim altında tutuluyor. 20 İngiliz yolcu ise Manchester Havalimanı’na varışlarının ardından Merseyside’daki Arrowe Park Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hantavirüs sebebiyle Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hayatını kaybeden Hollandalı kadınla aynı uçakta seyahat eden 4 İtalyan vatandaşı da tedbiren karantinada. DSÖ, karantina süresinin 6 hafta olduğunu duyurdu. Arjantin’in Ushuaia kentinden 1 Nisan’da denize açılan geminin üç yolcusu virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

3 TÜRK YOLCUNUN TESTİ NEGATİF

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen gemiden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır" denildi.