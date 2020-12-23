Virüs Antarktika kıtasına ulaştı

The Guardian’da yer alan habere göre, şimdiye kadar salgınından etkilenmeyen tek kıta olan Antarktika’daki General Bernardo O’Higgins Riquelme Araştırma Üssü’nde ilk kez COVID-19 vakalarına rastlandı. Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26’sı asker 36 Şili vatandaşının COVID-19’a yakalandığı bildirildi. Testleri pozitif çıkan personelin Şili’nin Punta Arenas kentine götürülerek, karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, 36 kişinin de durumunun iyi olduğu ifade edildi. Sürekli ikamet eden kimsenin olmadığı Antarktika’nın etrafındaki adalarda çalışan, bilimsel çalışmalarda bulunan ve diğer işlerde görev yapanlarla birlikte kıtanın nüfusunun kışın 1000, yazın ise yaklaşık 5 bin olduğu belirtiliyor.