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HABERLERDünya Haberleri

Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı

#ABD#Seçim#Dünya
Virginiadaki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı

ABD'nin Virginia eyaletinde dün yapılan valilik seçimlerinden Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin galip çıktı.

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Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletinde, valilik yarışında Cumhuriyetçiler zafer kazandı.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Aday Glen Youngkin yüzde 51 oy oranı ile, yüzde 48,3 oy alan Demokrat rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'yi geride bıraktı. Eyaletteki oyların yüzde 0,7'si ise bağımsız aday Princess Blanding'e gitti.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılki seçimlerde 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın galip gelmesinin 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratları zorlayacağı görüşünde.

Youngkin 1 Ocak'ta yemin ederek Virginia eyalet valiliği görevine resmen başlayacak.

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da dünyaya gelen Youngkin, Rice Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı, Harvard Üniversitesinde işletme bölümünden mezun oldu.

Siyasete girmeden önce yaklaşık 25 yıl özel sektörde çalışan Youngkin, burada CEO'luğa kadar yükseldi.

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Youngkin, 2020 Eylül'de çalıştığı şirketten istifa etti ve Virginia Valiliği için adaylığını açıkladı. 10 Mayıs 2021'de yapılan ön seçimleri kazanan Youngkin, anketlerde beklenmedik şekilde yükselerek Demokrat adayın önüne geçti

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#ABD#Seçim#Dünya

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