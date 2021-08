Virgin Hyperloop yeni kapsül konseptini tanıttı

'Virgin Hyperloop' isimli şirket yeni kapsül konseptini tanıttı. Bu kapsüller birleşip bir tren oluşturmak yerine konvoy halinde art arda seyahat edebiliyor.

Virgin Hyperloop'un geçen yıl yapılan ilk yolculu test sürüşünde saatte 170 kilometre hıza ulaşılmıştı.

Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var.

