VIP kaçakçılık şebekesi çökertildi

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Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya ve Almanya emniyetinin katıldığı operasyonla Roma ve Brüksel’de beş zanlı gözaltına alındı.

İLTİCA BAŞVURUSU

İtalyan ve Belçika emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, Karayip Adaları’na bağlı St. Kitts ve Nevis uyruklu sahte diplomatik pasaportlar düzenleyen şebeke, özel uçakları Türkiye’den Karayipler rotasıyla kaldırıp daha sonra Avrupa kentlerine indiriyordu. Mola esnasında ise kaçak göçmenler ilgili ülkelere gerçek kimliklerini ibraz ederek iltica başvurusunda bulunuyordu. Çoğu Iraklı ve Kürt olduğu belirtilen kaçaklardan bu operasyonlar için 10 bin Euro ila 20 bin dolar para alındığı belirtildi. Polis, Ekim-Aralık 2020 döneminde bu şekilde en az beş uçuş yapıldığını belirledi.

UÇAKLARA EL KONDU

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan baskında bir İtalyan ve iki Mısırlı, Brüksel’de yapılan baskında ise bir Mısırlı ve bir Tunuslu gözaltına alındı. Operasyonla ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan ve 426 bin Euro değerinde olduğu bildirilen iki özel uçağa da el kondu.