Vinyet Nedir? E-Vignette Nereden Ve Nasıl Alınır?

Avrupa'da yer alan farklı köprü ve otoyollar için geçiş anında vinyet kartı kullanılmaktadır. Bu durum araçlara ve pek çok değişik ülkeye bağlı olarak ücret noktasında değişkenlik gösterir. Aynı zamanda farklı yolları kullanmak suretiyle de bu karta sahip olmak mümkün. Gurbetçi vatandaşların ve ayrıca Avrupa vatandaşlarının da bu kartı geçiş anında kullanması bir mecburiyettir.

Vinyet Nedir?

Vinyet Avrupa'daki köprü ve otoyollardan geçmek için ücret adına kullanılan karttır. Bu kart için ele alınan ücretler her Avrupa ülkesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda haftalık ya da aylık ve yıllık olarak elde edilebilmektedir. Diğer yandan araçların dingil ağırlığına bağlı olarak gidiş anında ücretler değişkenlik gösterir.

Özellikle 3,5 ton altında bulunan araçta için vinyet kartı alınırken kişisel otomobil üzerinden seçim yapılabilir. Bu tonajın üzerindeki otobüs ya da kamyonlar konusunda ise daha farklı ücretlendirme üzerinden vinyet kartı değerlendirilmektedir.

E-Vignette Nereden ve Nasıl Alınır?

Vinyet farklı platformlar üzerinden elde edilen otoyol ve köprülerde kullanılan bir geçiş kartıdır. Özellikle e-vignette olarak bilinen kart daha çok web siteleri aracılığıyla elde edilebilmektedir. Böylece beklemeye gerek olmadan güvenli şekilde vinyet kartına sahip olunabiliyor. Bu kart ayrıca pek çok farklı yerden temin edilebilir.

- Benzinliklerden,

- İlgili Avrupa ülkesinin sınır bölgelerinden,

- Postanelerden,

Bu gibi platformlar kullanılmak suretiyle vinyet kartına sahip olunabilmektedir.

Vinyet Kartının Önemi Nedir?

Artık Avrupa ülkelerinde farklı otoyol ve köprülerden geçiş anında ücret kesilmektedir. Bu ücret kesimini karşılamak için ise vinyet kartına ihtiyaç duyulur. Eğer bu kart araçlarda yok ise o zaman her Avrupa ülkesine bağlı olarak ciddi cezayı durumlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu kart hem dijital hem de yapışkanlı şekilde iki farklı seçenek üzerinden kullanım imkanı vermektedir.