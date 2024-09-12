Vietnam'ı Süper Tayfun vurdu: 197 kişi öldü

Haberin Devamı

Vietnam'ı vuran Süper Tayfun Yagi'nin yol açtığı yıkımın boyutları giderek daha da netleşiyor. Vietnam Afet Kontrol Merkezi'ne göre ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi.

Yaşanan toprak kaymaları ve seller nedeniyle 130 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililere göre, son yılların en şiddetli fırtınası Süper Tayfun Yagi, ülkenin kuzeyinde 15 saat boyunca etkili oldu.

Süper Tayfun Yagi'nin, 130 binden fazla eve zarar verdiği ve on binlerce evin de sular altında kaldığı, çok sayıda okulun ve dükkanın çatısının uçtuğu belirtildi.

Yaşanan felaket nedeniyle Vietnam'da gıda fiyatları iki kattan fazla arttı. Ülke basınına konuşan bir pazarcı, özellikle sebze fiyatlarındaki artışın, seller sebebiyle ulaşımın neredeyse imkansız hale gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

Haberin Devamı

Vietnam'daki, başta kümes hayvanları ve besi hayvanları olmak üzere 1,5 milyon çiftlik hayvanı ölürken 2 bin kilometrekarelik pirinç tarlası ciddi şekilde zarar gördü.

Şiddetli fırtına, Tayland'da da endişelerin artmasına neden oldu. Başkent Bangkok da dahil olmak üzere 48 eyalette hafta sonu ve önümüzdeki hafta için daha fazla şiddetli yağış ve ani sel uyarısı yapıldı.