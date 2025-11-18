×
Vietnam’da sel ve heyelan: 7 ölü, 7 kayıp

#Vietnam#Sel#Heyelan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 16:32

Asya ülkesi Vietnam'da etkili olan yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle sel ve heyelan riskinin sürdüğü belirtilirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Vietnam’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu. Khanh Hoa eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Da Nang kentinde de bir heyelan meydana geldiği ve olayda 3 kişinin kaybolduğu kaydedilirken, Quang Tri eyaleti ile Hue şehrinde ise sel sularına kapılan 1’er kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

Yetkililer, Quang Tri ve Hue’de toplam 13 bin 759 evin sular altında kaldığını, Quang Tri, Hue, Quang Ngai ve Lam Dong eyaletlerinde ulaşımın ciddi şekilde aksadığını bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları yürütmek için bölgelere sevk edildiği ancak yolların çamur ve enkazla kapanması nedeniyle bu çalışmalarda aksamalar yaşandığı da aktarıldı.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle sel ve heyelan riskinin sürdüğünü belirtti.

#Vietnam#Sel#Heyelan

