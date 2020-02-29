MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVietnam'da corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok
GeriDünya Vietnam'da corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Vietnam'da corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vietnam'da corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok
Abone Olgoogle-news

Corona virüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirmiş vaziyette.

Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. 

Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette.

Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

Vietnamda corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok

Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada ise son iki haftada, 20 gün boyunca karantinaya alınan Hanoi köyü de dahil olmak üzere, hiçbir yeni vakanın bildirilmediği ifade edildi.

Vietnam Sağlık Bakanı yaptığı basın toplantısında, "COVID-19 ile mücadele etmek bir savaşsa biz bu savaşta ilk raundu kazanmış olduğumuzu duyurabiliriz. Ancak savaşı tamamen kazanmış değiliz. Çünkü, bu salgında durum öngörülemez bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

Corona virüs ilk görüldüğü aralık ayının başından bu yana dünya genelinde 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 83 binin üzerinde de vaka sayısı bildirildi.

Vietnam'da yaşanan gelişmeler ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Vietnam hükumetinin bu acil salgın durumuyla ilgili hızla harekete geçmesinin krizi erken aşamada ele almak adına oldukça önemli olduğu yorumunu yapıyor.

Vietnamda corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle