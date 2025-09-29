Vietnam’da Bualoi tayfunu alarmı… Binlerce kişi tahliye edildi

Haberin Devamı

Tayfun nedeniyle Vietnam’da merkez ve kuzey bölgelerindeki binlerce kişi tahliye edilmeye hazırlanıyor. Saatte 133 km hızla esen rüzgârlara neden olan tayfunun, ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğu ve kuzeybatıya hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılarak balıkçıların denize açılması yasaklandı. Yetkililer, Da Nang kentinde, 210 bini aşkın kişi için tahliye planı yapıldığını, Hue kentinde 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek için hazırlandığını ifade etti. Kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığı, birçok uçuşun ise ertelendiği belirtildi.