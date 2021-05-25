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Dünya
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Videonun fiyatı parmak ısırttı

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Videonun fiyatı parmak ısırttı

Bir dönemin ünlü “Charlie Bit My Finger” (Charlie parmağımı ısırdı) videosu, yayınlanışının 14’üncü yıl dönümünde 761 bin dolara (6.4 milyon TL) NFT olarak satıldı.

883 milyon izlenmeyle YouTube’un en popülerlerinden olan video, kısa süre içinde silinecek. 2007’de YouTube’da yayınlanan 55 saniyelik videoda Harry ve kardeşi Charlie görülüyor. Videoda Harry parmağını kardeşinin ağzına koyunca Charlie’nin onu ısırdığı, bunun üzerine Harry’nin “Charlie bu gerçekten acıttı” dediği duyuluyor. Satışın ardından bir açıklama yapan Davies-Carr ailesi, videoyu yayından kaldıracaklarını, videoyu satın alan kişinin “internet tarihinin bu sevimli parçasının tek sahibi” haline geleceğini söyledi.

Videonun fiyatı parmak ısırttı

(Harry ve kardeşi Charlie’nin videosu YouTube’ta 883 milyon kez izlendi. İki kardeş, ısırma pozunu dönem dönem tekrarladılar.)

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