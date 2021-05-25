Videonun fiyatı parmak ısırttı

883 milyon izlenmeyle YouTube’un en popülerlerinden olan video, kısa süre içinde silinecek. 2007’de YouTube’da yayınlanan 55 saniyelik videoda Harry ve kardeşi Charlie görülüyor. Videoda Harry parmağını kardeşinin ağzına koyunca Charlie’nin onu ısırdığı, bunun üzerine Harry’nin “Charlie bu gerçekten acıttı” dediği duyuluyor. Satışın ardından bir açıklama yapan Davies-Carr ailesi, videoyu yayından kaldıracaklarını, videoyu satın alan kişinin “internet tarihinin bu sevimli parçasının tek sahibi” haline geleceğini söyledi.

(Harry ve kardeşi Charlie’nin videosu YouTube’ta 883 milyon kez izlendi. İki kardeş, ısırma pozunu dönem dönem tekrarladılar.)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara