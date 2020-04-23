Videokonferansta İdlib uyarısı

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes mutabakatını hiçe sayarak İdlib’in güney kesimlerindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Bu gelişme üzerine Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le videokonferansla üçlü zirve yaptı.

TWITTER MESAJI

Yaklaşık 1.5 saatlik toplantının ana gündemi İdlib’in yanısıra Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı yaptığı Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ile Suriye’de koronavirüs salgınına karşı üç ülkenin alabileceği önlemler oldu. Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantının Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Buluşması kapsamında yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, “Suriye bağlamında COVID-19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık” dedi. Toplantıda Suriye’deki Anayasa Komisyonu’nun çalışmaları da ele alındı.

GEREKENİ YAPARIZ

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu rejim güçlerinin saldırılarının insanların evlerine dönme niyetini olumsuz etkilediğini belirterek, saldırıların artması halinde Türkiye’nin gereken müdahaleyi yapma hakkı bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca İran destekli milis güçlerin İdlib’de rejim unsurlarına destek amacıyla yaptığı bir takım girişimlerin de Türk tarafınca dile getirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihlal eden rejim, böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir” demişti. Erdoğan’ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de, rejim unsurlarının İdlib’de ateşkes ihlallerinden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği belirtiliyor. Rejim ve Rusya ise Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) ve diğer radikal grupların M-4 karayolu civarını terk etmemesinden şikâyetçi oluyor.

RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Dışişleri’nden yapılan açıklamada da, Çavuşoğlu’nun, varılan mutabakata rağmen terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusundan tamamen çıkartılmamasından, örgütün eylemleri ile meşrulaştırılma girişimlerinden duyulan rahatsızlığı da dile getirdiği belirtildi. Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi’nin üçüncü tur görüşmelerinden somut ilerleme beklediğini de vurguladı.

SALDIRILAR SÜRDÜ

Toplantı dün öğle saatlerinde yapılırken, rejim güçlerinin saldırıları devam etti. Yerel kaynaklar, İdlib’in güneyinde El Fatere ve Kan Safrah kasabalarının rejim güçlerince top atışına tutulduğu, Halep’in batı kırsalındaki Kefer Taal köyünün de ağır makineli tüfeklerle vurulduğu bilgisini verdi. TSK’ya ait bir konvoyun da İdlib’e giriş yaptığı ve güneydeki birliklere doğru hareket ettiği öğrenildi.



Suriye’deki sığınma kamplarında kalanlara insani yardımlarla birlikte koronavirüse karşı maskeler de dağıtılıyor. Çocuklar artık oyunlarını gönüllülerin boyadıkları maskelerle oynuyor.