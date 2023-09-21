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Video çekmek için çıktı, köprüde asılı kaldı

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#Abd#Köprü#California
Video çekmek için çıktı, köprüde asılı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 17:41

Video çekmek için ABD’nin California kentinde bulunan Foresthill Köprüsü’ne çıkan genç köprüde asılı kalınca itfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekipleri devreye girdi.

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California eyaleti yetkilileri, 19 Eylül günü bir kişinin köprünün altında asılı kaldığına dair ihbar aldıklarını ve olay yerine vardıklarında 19 yaşındaki bir kişinin, köprünün altında bir halata bağlı olmak suretiyle asılı kaldığını gördüklerini belirtti. İtfaiye, polis, arama kurtarma ve dağcılık kurtarma ekiplerinden oluşan 20’den fazla kişinin müdahale ettiği olayda, ekipler genci asılı kaldığı yerden kurtardı. Foresthill Köprüsü, California eyaletinin en yüksek köprüsü olarak bilinmektedir ve yerden yüksekliği 223 metredir.

Yetkililer açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yapılan incelemede, 19 yaşındaki bir kişi ve 17 yaşındaki arkadaşının köprünün altında sallanırken gösteren bir video çekmek için orada oldukları öğrenildi. 19 yaşındaki genç, ekipmanı arızalanınca köprünün altındaki hizmet yolundan yüksekte asılı kaldı. Arkadaşı gencin sıkışıp kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca 911'i aradı.”

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#Abd#Köprü#California

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