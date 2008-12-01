Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mumbai’deki saldırılarda bulundukları otelde rehin alınan ve daha sonra kurtarılan Meltem ve Seyfi Müezzinoğlu çifti "Verilmiş sadakamız varmış, kurtulduk" dedi.

Dün akşam uçakla Türkiye’ye dönen Müezzinoğlu çifti, havalimanında yakınları tarafından karşılandı. Seyfi Müezzinoğlu, gazetecilere yaşadıkları korkulu dolu saatleri şöyle anlattı: "Müslüman olduğumuza inanmaları için Kelime-i Şahadet getirmemizi, sure okumamızı istediler. Okuduk, inandılar. 20-25 yaşlarında beyinleri yıkanmış gençlerdi. Bir yerde onlar için de üzüldüm. Oraya ölmeye gittiler." Müezzinoğlu, "Bir daha oraya gider misiniz?" sorusuna da "Bir daha oraya gitmem, kötü anılarım var çünkü" yanıtını verdi.