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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Verem aşısı koronaya karşı test edilecek

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Verem aşısı koronaya karşı test edilecek
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Tüberküloza karşı verilen BCG aşılarının koronavirüsten insanları koruyabileceği ileri sürüldü.

Hali hazırda çocukluğunda verem aşısı yaptırmış kişiler için bir koruma olup olmadığına dair veri bulunmuyor. Ancak Almanya’nın doğusunda vakaların az olmasını buna bağlayan iddialar gündeme gelmişti. Birleşik Krallık’ta Exeter, Yunanistan’da Atina, Avustralya’da Melbourne üniversitelerinde aşının testi yapılacak. Verem aşısı Türkiye’de çocuklara önerilen aşılar arasında yer alıyor, bebeklere 2 ile 3 ay içinde yapılması öngörülüyor. Bazı Avrupa ülkelerinde ise tüberküloz aşısı sadece riskli gruplara yapılıyor.

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