Verem aşısı koronadan korur mu

İlk kez 1921’de kullanılmaya başlanan BCG aşısı İngiltere’de 1953 ile 2005 yılları arasında 10-14 yaşındaki her öğrenciye zorunlu olarak yapılırken, 2005’ten sonra sadece yüksek riskli gruplara uygulanmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayısının 400 bine dayandığı ve yaklaşık 13 bin can kaybının yaşandığı ABD’de ise BCG aşısı yaygın olarak hiç kullanılmadı. Orta ve Güney Amerika’da pek çok ülkede zorunlu olarak yapılıyor.

DOĞUMDA VE 12 YAŞINDA

Vaka sayısının 110 binin üzerine çıktığı, can kaybının ise 10 bini geçtiği Fransa’da 1950-2007 arasında öğrencilere bu aşı yapıldı. Vaka sayısının yaklaşık 107 bin, can kaybının ise

2 binin üstünde olduğu Almanya’da 1961-1998 arasında aşı yapıldı. COVID-19 salgını ile daha başarılı mücadele ettiği belirtilen Güney Kore, Singapur ve Tayvan’da aşı doğumdan sonra ve 12 yaşında olmak üzer iki kez yapılıyordu. Singapur 2001’de Güney Kore ise 2008’de ikinci aşı uygulamasına son verdi.

2 AYLIKKEN YAPILIYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, Türkiye’de zorunlu verem aşısının (BCG) 1974’ten beri uygulandığını ve 2 aylıkken tüm bebeklere yapıldığını söyledi. Verem aşısı geçmişi olan koronavirüs vakalarının sayı ve ölüm oranlarında azalma olduğunu dair bir görüş olduğunu belirten Dr. Özal, net bir şey söylemek için uzun dönem sonuçlara ve klinik çalışmalara bakarak karar verilebileceğini belirtti.