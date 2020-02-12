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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Verdikleri topraklar İsviçre peyniri gibi’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘Verdikleri topraklar İsviçre peyniri gibi’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu barış planının tartışıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Bize verdikleri topraklar İsviçre peyniri gibi, bu nasıl kabul edebilir?” dedi.

“Trump’a bu kötü tavsiyeyi kim verdi” diye soran ve Filistin ile ilgili BM kararlarının göz ardı edildiğini söyleyen Abbas, “Ona Kudüs’ü hediye edebileceğini kim söyledi” diyerek ABD’nin tek başına arabulucu olamayacağını vurguladı. Bu planın bölgeye barış getirmeyeceğini, bu yüzden kabul etmediklerini kaydeden Abbas, “Barış hala mümkün. İsrail, uluslararası parametrelere göre müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım” dedi. Trump yönetiminin barış planını BMGK’da oylatma çabası ise, Konsey’den destek gelmeyince sonuçsuz kaldı.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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