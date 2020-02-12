‘Verdikleri topraklar İsviçre peyniri gibi’

“Trump’a bu kötü tavsiyeyi kim verdi” diye soran ve Filistin ile ilgili BM kararlarının göz ardı edildiğini söyleyen Abbas, “Ona Kudüs’ü hediye edebileceğini kim söyledi” diyerek ABD’nin tek başına arabulucu olamayacağını vurguladı. Bu planın bölgeye barış getirmeyeceğini, bu yüzden kabul etmediklerini kaydeden Abbas, “Barış hala mümkün. İsrail, uluslararası parametrelere göre müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım” dedi. Trump yönetiminin barış planını BMGK’da oylatma çabası ise, Konsey’den destek gelmeyince sonuçsuz kaldı.