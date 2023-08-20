Vera’nın katili nasıl Wagner oldu

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İngiliz The Guardian gazetesine göre Vera Pekhteleva, 2020’de eski erkek arkadaşı Vladislav Kanyus tarafından hunharca öldürüldü. Kanyus’un yargılanma sürecinde genç kadının bedeninde 111 yaralanma tespit edildiği ortaya çıktı. Sibirya’da geçen yaz görülen davada Kanyus, 17 yıl hapis cezası aldı. Dokuz ay sonra ise Vera’nın annesine Whatsapp’tan iki fotoğraf geldi. Fotoğraflarda “Kanyus serbest ve Ukrayna’da savaşıyor” yazıyordu. Vera’nın amcası Vladimir Pekhtelev, fotomontaj olduğunu söyleyip kadını sakinleştirmeye çalışsa da fotoğrafın gerçek olduğu anlaşılıyordu. Belli ki Kanyus da Ukrayna’da savaşma karşılığında hapisten çıkarılan binlerce hükümlüden biriydi. Wagner’de altı ayını dolduran mahkûmlar isterlerse sivil hayata da geri dönebiliyor.