Venezuela'dan ABD'ye 'Uzak durun' uyarısı: Binlerce motorcu Maduro'ya destek için Karakas'ı turladı

Carabobo eyaletinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Rodriguez, Washington yönetimine karşı "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’nın muazzam enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne süren Rodriguez, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor" dedi.

Rodriguez, Washington’un Venezuela yönetiminin "narko terörist bir devlete dönüştüğü" iddiasını reddederek, "Simon Bolivar ve Hugo Chavez’in asil halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaya kalkışmaları büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlıktır. Bu, tarihin en büyük yalan ve iftiralarından biridir. Venezuela, biliyorsunuz, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır" diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez

BİNLERCE MOTOSİKLETLİ MADURO'YA DESTEK İÇİN TUR ATTI

Başkent Karakas’taki Ulaştırma Bakanlığından yola çıkan binlerce motosikletli, Maduro lehine slogan atarak ABD’ye tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüleri, destek turunu eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in mezarının bulunduğu Dağ Karargahı’nda (Cuartel de la Montana) tamamladı.

Sürücüleri karşılayan Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez, konuşmasında ABD’yi hedef alarak, "Burada, ülke genelindeki demir atlarımızla (motosikletlerle) buradayız ve kararlıyız. Gringoların (ABD’lilerin) emrine girmeyeceğiz. ABD’nin Venezuela’nın doğal zenginliklerinin peşinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro’ya destek gösterisine katılan Çalışma Bakanı Eduardo Piaate de Chavez’in bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Vatanı, egemenliği, toprak bütünlüğünü ve halk olarak kendi geleceğimizi inşa etme hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Öte yandan Venezuela basınına göre, Devlet Başkanı Maduro’nun Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne gönüllü katılım çağrısına uyan bazı vatandaşlar, Karakas başta olmak üzere Tachira, Vargas, Merida, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde kayıt yaptırdı.

Devlet televizyonu, ulusal seferberlik çağrısına ev kadınlarının, emeklilerin, memurların ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin destek verdiğini bildirdi.

ULUSAL BOLİVARCI MİLİS GÜCÜ

Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı, sivil gönüllülerden oluşan yardımcı güç olarak biliniyor.

Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.

Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları, Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'e, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı aktarılmıştı.

