Venezuela'da onlarca siyasi tutuklu serbest bırakıldı

#Venezuela Siyasi Tutuklular#Nicolas Maduro#ABD Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 11:34

Venezuela'daki insan hakları grubu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından göreve gelen geçici hükümetin, en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını bildirdi.

Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğunu aktardı.

Romero, geçici hükümet yetkililerinin, dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. Geçici hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhalif isimler yer aldı.

Geçici hükümet, 24 Ocak'ta Venezuela'da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarını ve en az 80 siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.

VENEZUELA'DAKİ SİYASİ TUTUKLULAR

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

