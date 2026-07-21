×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Venezuela'da çifte deprem felaketini 1405 artçı takip etti: Can kaybı 5 bin 278'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela Deprem#Deprem Felaketi#Can Kaybı
Venezuelada çifte deprem felaketini 1405 artçı takip etti: Can kaybı 5 bin 278e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 08:50

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen çifte deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 278'e çıktı. Ülkede 24 Haziran'da yaşanan depremlerden bu yana 1405 artçı deprem olduğu bildirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından, depremlerdeki can kaybına ilişkin açıklamada bulundu.

Rodriguez, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 70 artarak 5 bin 278'e, yaralı sayısının da 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1405 artçı sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in liderliğinde, başkent Caracas'ta düzenlenen törende, depremlerden etkilenen 240'tan fazla aileye hükümet tarafından inşa edilen ilk konutlar teslim edildi.

Gözden KaçmasınKolombiyada İsrail kavgası: Cumhurbaşkanı Petro ateş püskürdüKolombiya'da İsrail kavgası: Cumhurbaşkanı Petro ateş püskürdüHaberi görüntüle

Rodriguez, depremzedelere her ay düzenli olarak konut teslim edileceğini, yıl sonuna kadar 4 bin konutun tamamlanacağını, 2027'de ise bu sayının 10 bini aşmasının hedeflendiğini belirtti.

Haberin Devamı

Venezuelada çifte deprem felaketini 1405 artçı takip etti: Can kaybı 5 bin 278e yükseldi

VENEZUELA'DAKİ ÇİFTE DEPREM FELAKETİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Gözden KaçmasınABD Başkanı Trump, yeni İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştüABD Başkanı Trump, yeni İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Venezuela Deprem#Deprem Felaketi#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!