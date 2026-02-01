Venezuela'da 7 yıl sonra bir ilk: ABD Büyükelçisi Karakas'ta

Haberin Devamı

ABD'nin Karakas Büyükelçiliği, X paylaşımında, Büyükelçi Dogu'nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na vardığı ana ait görüntüleri yayınladı.

Paylaşımda, Dogu'nun "Ekibim ve ben çalışmaya hazırız." mesajına yer verildi.

Dogu, daha önce ABD'nin Honduras Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

VENEZUELA'DAN DOGU YORUMU

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Dogu’nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk doğrultusunda ve karşılıklı saygı çerçevesinde diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınarak çözüme kavuşturulması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Laura Dogu'nun Venezuela'ya gelişiyle, iki ülke arasında 2019'da kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması amaçlanıyor.