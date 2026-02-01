×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Venezuela'da 7 yıl sonra bir ilk: ABD Büyükelçisi Karakas'ta

Güncelleme Tarihi:

#ABD-Venezuela İlişkileri#Laura Dogu#Karakas
Venezuelada 7 yıl sonra bir ilk: ABD Büyükelçisi Karakasta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 13:11

ABD, yaklaşık 7 yıl aranın ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere Laura Dogu'yu yeni Karakas Büyükelçisi olarak atadı. Dogu'nun Venezuela'ya ulaştığı bildirildi.

Haberin Devamı

ABD'nin Karakas Büyükelçiliği, X paylaşımında, Büyükelçi Dogu'nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na vardığı ana ait görüntüleri yayınladı.

Paylaşımda, Dogu'nun "Ekibim ve ben çalışmaya hazırız." mesajına yer verildi.

Venezuelada 7 yıl sonra bir ilk: ABD Büyükelçisi Karakasta

Dogu, daha önce ABD'nin Honduras Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

VENEZUELA'DAN DOGU YORUMU

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Dogu’nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk doğrultusunda ve karşılıklı saygı çerçevesinde diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınarak çözüme kavuşturulması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Haberin Devamı

Laura Dogu'nun Venezuela'ya gelişiyle, iki ülke arasında 2019'da kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması amaçlanıyor.

Gözden KaçmasınTrumptan İrana karşı petrol hamlesi: Çine Venezuela davetiTrump'tan İran'a karşı petrol hamlesi: Çin'e Venezuela davetiHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail, Gazzenin Refah Sınır Kapısını açtıİsrail, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'nı açtıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD-Venezuela İlişkileri#Laura Dogu#Karakas

BAKMADAN GEÇME!