Venezuela'da 2229 kişi gözaltına alındı

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Özel bir televizyonda kendisi için hazırlanan programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, kamu mallarına zarar veren ve sokakları yangın yerine çevirenlere güvenlik güçlerinin göz açtırmadığını söyledi.

Maduro, gözaltına alınan 2 bin 229 kişinin yüksek güvenlikli Tocoron ve Tocuyito cezaevlerine götürüleceğini bildirdi.

Yakalanan kişilerin hastanelere, okullara, üniversitelere, polis karakollarına, belediye binalarına ve parti binalarına zarar verdiklerini anlatan Maduro, "Şiddet olaylarında 47 asker ile 59 polis yaralandı, 2 askeri personel hayatını kaybetti. Bu sefer kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve adalet yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu arada, bağımsız Sivil Toplum Kuruluşu "Provea" verilerine göre, 29 Temmuz'dan bu yana çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti.

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Öte yandan muhalif lider Maria Corina Machado, açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve ordudan halkın iradesine saygı duymasını istedi.

ORDUDAN YANIT

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara herkesin saygı duymasını isteyerek, şiddet olaylarını "kesin bir dille" reddettiklerini belirtti.

Ordu ve polis mensuplarının eylemlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Lopez, halkın tercihiyle seçilen Devlet Başkanı Maduro'ya "yüksek sadakatle" bağlı olduklarını duyurdu.

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

AB'NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Maduro, Avrupa Birliği'nin (AB), resmi kayıtlar yayımlanmadan 28 Temmuz seçimlerinin tanınmayacağı yönündeki açıklamalarına "sert" tepki gösterdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözlerini eleştirdiği kaydedildi.

Maduro, AB'nin Venezuela'ya yönelik açıklamalarını "skandal" olarak niteleyerek, "AB, her zamanki mazeretini duyurdu. Guaido'yu (eski muhalif lider Juan Guaido) tanıyan Avrupa Birliği'nin yeni rezaleti. Ukrayna'yı savaşa sürükleyen Bay Borrel, aynı günahı işliyor." ifadesini kullandı.

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AB, 5 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklanan sonuçların resmi kayıtlar yayımlanmadan tanınamayacağını belirtmişti.

AB'nin Venezuela'daki gelişmeleri "büyük bir endişe" ile takip ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası seçim gözlem misyonlarından gelen raporların, 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin uluslararası standartları karşılamadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edilmişti.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Muhalif lider Machado, 28 Temmuz seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve zaferlerinin kabul edilinceye kadar bu yoldan geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını yineleyen Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

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Machado, destekçilerinden "yılmadan" mücadeleye devam etmelerini isteyerek, "Kimsenin değiştiremeyeceği bir gerçeklik var. Gonzalez, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Bu gerçeği savunmalıyız ve irademize sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Hiç kimse bunun kolay olacağını iddia etmiyor fakat dünya bilsin ki seçim zaferimiz kabul edilinceye kadar bu yoldan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

CNE'nin Maduro'nun galibiyetini belgeleyen tutanakları halen yayımlamadığını vurgulayan Machado, "Bu yurttaş hareketini hiç kimse terk edemez, hepimize ihtiyaç var. Tüm engelleri tersine çevireceğiz. Kimse bizi yıldıramaz, herkesten birlik olmasını istiyoruz, mücadeleyi her platformda vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.