Venezuela ve Paraguay arasında diplomatik kriz! Gonzalez, ülkeye ayak bastığı anda gözaltına alınacak

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Paraguay'ın, Gonzalez'i 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçiminin galibi olarak tanıdığını açıklamasının ardından Venezuela, bu ülke ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela, Paraguay'ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay'daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici. Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı." dedi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLDİ



Paraguay hükümeti de açıklamasında, Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu.

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Hükümet, Venezuela'nın Asuncion büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Açıklamada, "Paraguay, Venezuela halkının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, temel özgürlüklerine ve güvencelerine mutlak saygı gösterilerek yaşama hakkına verdiği kesin desteğini bir kez daha teyit eder." ifadesine yer verildi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Gonzalez ile kısa süre önce yaptığı telefon konuşmasında, ülkesinin desteğini ifade etmiş ve kendisini 28 Temmuz seçimlerinin galibi olarak gördüklerini söylemişti.

ÜLKEYE AYAK BASTIĞI ANDA GÖZALTINA ALINACAK



Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini belirtti.

Bakan Cabello, "Onu memnuniyetle karşılayacağım. Sayın Gonzalez, Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacağını ve yargılanacağını biliyor." ifadesini kullandı.

Cabello, 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçiminin ardından farklı uyruklardan 125 kişinin "terörist komplolarla" bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

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Venezuela'nın barış içinde olduğunu dile getiren Cabello, huzuru bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini ve güvenlik güçlerinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Gonzalez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "10 Ocak'ta Venezuela halkının egemen iradesiyle başkomutan rolünü üstlenmeliyim." ifadesini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonu adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'a ziyarette bulunmuştu.

Muhalif lider Maria Corina Machado ise Venezuela halkına 9 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini protesto etmesi için kapsamlı çağrıda bulunmuştu.

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ABD'YE KINAMA



ABD Başkanı Biden'ın, Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlamasının ardından, Venezuela hükümeti duruma sert tepki gösterdi.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Biden'ın Gonzalez'e desteği şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Joe Biden yönetimi, siyasi itibarını yitirmiş ve ulusal ve uluslararası başarısızlıklarla dolu hükümet olarak, halkın iradesiyle yenilmiş bir figüre destek vermekte ısrar ediyor. Bu girişimler, ABD'nin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve Latin Amerika'da emperyalist politikalarını sürdürme niyetini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Biden yönetiminin "modası geçmiş müdahale stratejilerini" kullanmakla suçlandığı açıklamada, "Biden yönetimi, Venezuela'da önemsiz siyasi figürleri yapay olarak yüceltmeye çalışıyor ve halkımızın egemen iradesini görmezden geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

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Yvan Gil de Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, ABD'nin tutumuna ilişkin sert mesaj verdi.

Gil, "Venezuela, istikrarımızı baltalamaya veya şiddeti kışkırtmaya yönelik her girişimin, halkımızın kararlılığı ve desteğiyle karşılanacağının bilincindedir. Ülkemiz, her türlü senaryoda faşizmi ve terörizmi yenme kabiliyetini daha önce defalarca ortaya koyduğu gibi, bundan sonra da gerekeni yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlamıştı.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI



Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

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Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Daha önce medyaya açıklama yapan Gonzalez, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini ifade etmişti.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayarak, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

Cabello ayrıca İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini belirtmişti.