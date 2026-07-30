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Venezuela Türkiye'nin yardımına minnettar: 'Şükranlarımızı sunuyoruz... Teşekkürler Türk kardeşlerimiz'

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#Venezuela#Deprem#AFAD
Venezuela Türkiyenin yardımına minnettar: Şükranlarımızı sunuyoruz... Teşekkürler Türk kardeşlerimiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 10:11

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Venezuela'da meydana gelen çifte depremlerin ardından kurulan AFAD çadır kentine günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa etti. Depremlerde ağır hasar alan La Guaira eyaletindeki Brisas de Maiquetia topluluğunun önde gelen isimlerinden Zulay Rodriguez, tesisin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'den dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler Türk kardeşlerimiz." açıklamasını yaptı.

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La Guaira'da AFAD çadır kentinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, La Guaira Vali Yardımcısı, yerel yetkililer ve afetzedeler katıldı.

DTİK tarafından kurulan günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde Büyükelçi Karamanoğlu, afetzedelere 300 damacana su dağıtımı gerçekleştirdi.

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Tesis, 275 çadırda yaklaşık 600 kişinin yaşamını sürdürdüğü çadır kent ve bölgede temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Venezuela Türkiyenin yardımına minnettar: Şükranlarımızı sunuyoruz... Teşekkürler Türk kardeşlerimiz

TÜM BÖLGE HALKININ TEMİZ SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAK

Büyükelçi Karamanoğlu, törende yaptığı konuşmada bölgede yaşayan ailelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin temiz içme suyu olduğunu belirterek, "Bugün, evleri yapısal hasar görmediği için yalnızca onarım çalışmalarını bekleyen ve bu süreçte çadırlarda yaşayan aileler başta olmak üzere tüm bölge halkının temiz içme suyuna erişimini sağlayacak su arıtma tesisini hizmete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Venezuela Türkiyenin yardımına minnettar: Şükranlarımızı sunuyoruz... Teşekkürler Türk kardeşlerimiz

'DOSTLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ'

La Guaira eyaletindeki Brisas de Maiquetia topluluğunun temsilcilerinden Zulay Rodriguez de konuşmasında Türkiye'ye teşekkür ederek, "Mahallemizin temiz içme suyuna kavuşmasını sağlayan bu tesisi bizlere kazandıran Türkiye'den dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler Türk kardeşlerimiz." dedi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546'ya ulaştığı bildirilmişti.

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#Venezuela#Deprem#AFAD

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