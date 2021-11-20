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Venezuela sandık başına gidiyor

#Venezuela #Seçim#Dünya
Venezuela sandık başına gidiyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor.

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Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) olmak üzere muhalif partilerin de katılacağı seçimde, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 4 yıllık boykotun ardından seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının sandığa katılım oranına göre şekilleneceğini belirtti.

Seçimleri takip etmek için Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemcinin katılması bekleniyor.

İKTİDAR ZAFERDEN EMİN

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka, "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARININ ADİL OLMASINI İSTİYOR

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet ise Ulusal Seçim Konseyinin bağımsız olmadığını savunarak, seçim sonuçlarının iktidar tarafından manipüle edilebileceğini öne sürdü.

Yerel basındaki haberlerde, muhaliflerin en azından ülkedeki önemli belediyelerden birkaçını kazanarak, politikada kendine alan açmak istediği kaydedildi.

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