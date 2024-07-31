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Venezuela Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti

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#Venezuela#Seçim#Peru
Venezuela Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 09:30

Venezuela, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımayan Peru ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

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Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, Peru'nun, Venezuela halkının iradesini hiçe saydığı belirtilerek, bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesildiği bildirildi.

Açıklamada, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 45. Maddesine dayanarak Peru ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldık." ifadesine yer verildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de sosyal medya hesabından, Peru'ya tepki göstererek, Venezuela halkının iradesine saygı duyulmasını istedi.

Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin ardından Peru, sonuçları inandırıcı bulmadığını ve muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i devlet başkanı olarak tanıyacağını duyurmuştu.

 

VENEZUELA'DA MADURO 3. KEZ KAZANDI

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Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 11 kişi hayatını kaybetti.

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#Venezuela#Seçim#Peru

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