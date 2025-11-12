×
HABERLERDünya Haberleri

Venezuela olası ABD müdahalesine karşı harekete geçti: Ulusal savunma komutanlıkları kurulacak

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela#ABD#Donald Trump
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 07:18

ABD'nin Karayip ve Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede "ulusal savunma komutanlıkları" kurulmasına karar verdi.

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyledi.

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesi durumunda halk direnişini ve yerel savunmayı organize etmek amacıyla ulusal savunma komutanlıkları kurulması talimatını verdiğini belirtti.

Savunma komutanlıklarının, Stratejik Operasyonel Komutanlığına (CEOFANB) bağlı bir birim olacağını dile getiren Maduro, "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvence altına almak olduğu belirtiliyor.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

