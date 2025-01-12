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Venezuela lideri Maduro: Bakan Ersoy ile harika bir görüşme yaptık

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#Nicolas Maduro#Venezuela#Bakan Ersoy
Venezuela lideri Maduro: Bakan Ersoy ile harika bir görüşme yaptık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 21:33

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yemin törenine katılmak için başkent Karakas'a giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile "harika" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Facebook hesabından, Bakan Ersoy ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaştı.

Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u kabul ettim. Her iki ülkenin refahını sağlamak için yatırım, işbirliği, destek ve koordineli eylemleri ele almak üzere harika bir toplantı yaptık. Çok merkezli dünyada ilerlemeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, 10 Ocak'ta yeni dönemi için yemin etmişti.

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#Nicolas Maduro#Venezuela#Bakan Ersoy

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