Venezuela Karayipler'de askeri tatbikata hazırlanıyor

Haberin Devamı

Lopez, devlet televizyonu VTV'deki açıklamasında, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan 12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların katılacağını dile getiren Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" söyledi.

Lopez, ABD ile Karayipler bölgesinde yaşanan gerilime değinerek, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. Ve biz bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABD'NİN VENEZUELA BOTUNA SALDIRISI

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi hedef aldı. Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları açıklamasına cevap verdi. ABD'nin bir balıkçı teknesine "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale ettiğini savunan Cabello, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) taşıyacaklarını söyledi.

Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezuela'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.

Gözden Kaçmasın ABD Karayiplerde uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü Haberi görüntüle

BM'YE RESMİ ŞİKAYET

Venezuela hükümeti, ABD’nin balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) şikayette bulundu.

Haberin Devamı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine ait balıkçı teknesine yasa dışı müdahalede bulunduğunu öne sürerek, şikayetin FAO’ya iletildiğini bildirdi.

Rodriguez, 12 Eylül’de Venezuela bandıralı "Carmen Rosa" adlı balıkçı teknesinin, ABD Donanmasına ait "USS Jason Dunham" destroyeri tarafından yasa dışı ve düşmanca şekilde durdurulduğunu iddia etti.

Gözden Kaçmasın ABD Karayipler'de istihbarat uçuşlarına başladı Haberi görüntüle

'GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINAMASINI TALEP EDİYORUZ'

Olayın Venezuela’ya ait Özel Ekonomik Bölge’de, Blanquilla Adası’nın 48 deniz mili kuzeydoğusunda yaşandığını belirten Rodriguez, "ABD hükümeti tarafından ulusal egemenliğe yönelik ciddi ihlali kınıyor ve kayda geçiriyoruz. Balıkçılık faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye yol açtığı için FAO’dan bu durumu güçlü şekilde kınamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Yasa dışı engellemenin ardından Amerikan savaş gemisi, uzun namlulu silahlarla donanmış 18 askeri personelini konuşlandırarak küçük ve zararsız balıkçı teknesine 8 saat boyunca el koydu, balıkçıların özgürlüğünü kısıtladı, iletişim kurmalarını engelledi ve yetkili orkinos avcılığı faaliyetine normal şekilde devam etmelerini önledi."

Venezuelalı balıkçıların silahsız olduğunu vurgulayan Rodriguez, ABD’nin deniz seyrüsefer kontrolüne ilişkin kural ve ilkeleri ihlal ettiğini, bu müdahalenin balıkçılık faaliyetlerini engelleyen orantısız güç kullanımı olduğunu savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bu olayı "rezalet" ve "kaçırma" olarak nitelendirmişti.