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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela-Türkiye İlişkileri#Rodriguez'in Türkiye Ziyareti#Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşmesi
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguezden Türkiye paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 08:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video yayınlayan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türkiye'nin ülkesi için önemine dikkat çekti.

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Miraflores Sarayı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Rodriguez, Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Erdoğan ile görüşmesine ilişkin kareleri paylaştı.

Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela, madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz."

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguezden Türkiye paylaşımı

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İŞBİRLİĞİ İMKANLARI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Türk Hava Yolları'nın (THY) Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rodriguez, "Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez, resmi törenle karşılanmıştı.

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#Venezuela-Türkiye İlişkileri#Rodriguez'in Türkiye Ziyareti#Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşmesi

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