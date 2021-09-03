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Dünya
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Venedik’te yıldızlar geçidi

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Venedik’te yıldızlar geçidi

BU yıl 78’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, görkemli bir törenle kapılarını açtı.

İtalya’nın Venedik kentindeki Lido Yarımadası’nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, yönetmenliğini Pedro Almadovar’ın yaptığı “Parallel Mothers” filmiyle başladı. Filmin başrol oyuncuları Penelope Cruz ile Milena Smit kırmızı halıda göz kamaştırdı. Eteğinde beyaz süslerin olduğu siyah bir elbise tercih eden Penelope Cruz, törene eşi Javier Bardem olmadan katıldı. Açılış töreninin en dikkat çeken isimlerinden biri ise model Adriana Lima oldu. Kırmızı halıya yeni sevgilisi, yapımcı Andre Lemmers ile çıkan Lima, fotoğrafçılara samimi pozlar verdi.

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