Venedik’in cepçi ordusu

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İtalya’nın dünyaca ünlü turizm kenti Venedik, son yıllarda suç çeteleriyle de anılmaya başlandı. Kentte özellikle 14 yaş altı çocukların, çetelerce organize şekilde yankesicilik (cepçilik) yapmaya zorlandığı ortaya çıktı. Yetkililere göre, 14 yaş altı çocuklar yasal olarak ceza alamayacak yaşta olmaları nedeniyle ‘bebe hırsızlar’ olarak görevlendiriliyor. Çete, genellikle turistleri hedef alıyor ve “işlerini” sessizce hallederek Venedik’in kalabalık sokaklarında kayboluyor.





SOSYAL MEDYADA İFŞA

Çocukların yanı sıra, özellikle hamile kadınlar ve genç kızlardan oluşan yankesicilerin öne çıktığı olaylarda, failler artık sosyal medyada öfkeli vatandaşlar tarafından ifşa edilmeye başlandı. Yetkililer ise, neredeyse her gün aldıkları yankesicilik ihbarları nedeniyle ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Pek çok yankesici, ya yaşı tutmadığı için ya da davası görülemediği için kısa sürede serbest bırakılıyor. Venedik Emniyet Müdür Yardımcısı Gianni Franzoi, şikâyetlerin yargıya taşınabilmesi için mağdurların duruşmaya katılması gerektiğini hatırlatarak, “Mağdurlar genellikle yabancı turistler ve çoğu mahkemeye gelmiyor. Bu yüzden dava açılmıyor, ceza verilmiyor” ifadelerini kullandı.



YASALAR YETERSİZ

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Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’ya göre ise mevcut yasal çerçeve, yankesicilerle mücadele için yeterli değil. Yılda 30 milyona yakın turist ağırlayan Venedik’te yalnızca San Marco Meydanı’nda her yıl 900’e yakın boş cüzdan bulunuyor. Kent genelinde yer alan 800 güvenlik kamerası dahi suçlulara engel olamıyor. Uzmanlara göre, yasal düzenleme yapılmadıkça hem turistler hem de suça zorlanan çocuklar mağdur olmaya devam edecek.