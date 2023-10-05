Venedik tatili faciayla bitti

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Kaza Ukraynalı, Alman, Fransız , İspanyol ve Hırvat turistleri taşıyan otobüsün Venedik merkezinden Marghera’daki kamp alanına yolculuk ettiği sırada yaşandı. 39 kişiyi taşıyan otobüs köprüden geçerken bariyerleri yıkarak tren raylarının yakınına düştü. Düşüş sırasında elektrik hatlarına çarpmayla otobüsüalevler sardı. Üçü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 5’i ağır 15 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, alevler içinde kalan otobüse müdahale edemediklerini söyledi. Venedik valisi Michele Di Bari, ölenlerden beşinin Ukraynalı, şoförün ise İtalyan olduğunu bildirdi.

ŞOFÖR ÇOK TECRÜBELİYDİ

Kazanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, ölenler arasında bulunan 40 yaşındaki İtalyan sürücünün kazadan önce rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Otobüs şirketinden yapılan açıklamada şoförün çok tecrübeli olduğu kaydedildi.

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BU DA LÜKS OTO FACİASI

- İtalya’nın Sardunya Adası’nda 2 Ekim’de düzenlenen süper otomobil turunda da otobüs faciasına benzer bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen lüks otomobillerin konvoyunda, Ferrari ve Lamborghini marka araçlar ile bir karavan zincirleme kaza yaptı. Arkada seyreden bir aracın kamera kayıtlarına göre, karavanın arkasına Lamborghini marka lüks araçlar takılıyor. Arkadan gelen kırmızı bir Ferrari ise önce hatalı sollamaya çalışıyor sonra Lamborghini’ye çarpıyor ve onu karavanın altına savuruyor. Yoldan çıkan Ferrari ise alev alıyor. Araç içerisinde bulunan 67 ve 63 yaşlarındaki İsviçreli çiftin yanarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.