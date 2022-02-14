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Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

#Venedik#İtalya#Venedik Karnavalı

İtalya’da başlayan Venedik Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu. Karvanal bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı yayınlanacak performanslardan oluşacak.

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İtalya’nın Venedik kentinde geleneksel hale gelen Venedik Karnavalı bu yıl 12 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Karnavalın bu yılki teması ise, “Geleceği Hatırla” olarak belirlendi. Renkli görüntülerle başlayan ve çeşitli etkinliklere sahne olan karnaval bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında hibrit olarak yapılıyor.

Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnara salgın nedeniyle kısıtlı etkinliklerin yer aldığı karnaval ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karnaval ile özellikle çocuklara bir umut mesajı göndermeyi çok istedik. Karnaval kapsamında etkinlikler ve yarışmalara ek olarak, şehrin farklı bölgelerinde de birçok gösteri olacak” dedi.

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Venedik La Fenice Tiyatrosunun set yapımcısı Massimo Checchetto’nun sanat yönetmenliğinde sürecek olan karnavalda düzenlenecek olan etkinlikler, hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı yayınlanacak performanslardan oluşacak.

Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

Programda konserler, müzik performansları, çocuklar için kuklacılık, akrobasi ve palyaçoluk gösterileri de yer alıyor. Bu etkinlikler, 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında "fat week (şişman hafta)" olarak adlandırılan zaman diliminde gerçekleşecek.

 

BAZI ETKİNLİKLER COVİD-19 NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Salgın kapsamında gerçekleşen karnavalın en geleneksel etkinliklerinden bazıları tedbirler nedeniyle iptal edildi. Her yıl Pazar sabahı Büyük Kanal'da gerçekleşen su geçit töreni bu yıl yapılmayacak. Meleğin, Kartalın ve Aslan'ın uçuşu gösterileri de salgın kapsamında iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.

Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

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#Venedik#İtalya#Venedik Karnavalı

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