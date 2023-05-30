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Venedik Kanalı yeşile büründü

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#İtalya#Venedik Kanalı#Yeşil
Venedik Kanalı yeşile büründü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

İtalya’nın ünlü Venedik Kanalları’nın en merkezi noktasındaki su parlak yeşil bir renge döndü.

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Çevrecilerin protesto için nehri boyadığı iddia edilirken, ne olduğunu anlamak için sudan örnek alındı. İncelemelerde, halk sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığı, nehirdeki maddenin, genelde suyun akışını izlemekte kullanılan zararsız bir boya olduğu saptanırken, sorumlunun kim olduğu bulunamadı. Ünlü Rialto Köprüsü altındaki bölümde oluşan kirlilik üzerine bazı siyasiler çevrecileri suçlayıcı açıklamalar yaparken, geçmişte benzer eylemlere imza atan Ultima Generazione grubu “Biz yapmadık” dedi. Fosforlu yeşil sıvının kaynağını bulmak üzere emniyetin soruşturması sürüyor.

 

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#İtalya#Venedik Kanalı#Yeşil

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