Velayet davasını Brad Pitt kazandı

Çiftin Maddox (19), Pax (17) ve Zahara (16) dışında Shiloh (14), Knox ve Vivienne (12) isimlerinde altı çocuğu var. 19 yaşındaki Maddox velayet davasının dışında tutulurken mahkeme, çiftin 18 yaşın altındaki 5 çocuğun velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacağına karar verdi. İkili arasındaki boşanma davası Angelina Jolie tarafından 2016’da açılmıştı.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara