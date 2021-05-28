MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVelayet davasını Brad Pitt kazandı
GeriDünya Velayet davasını Brad Pitt kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 28.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Velayet davasını Brad Pitt kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Velayet davasını Brad Pitt kazandı

Bir zamanların ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in arasında süren velayet davasını Brad Pitt kazandı. Resmi olarak 2019’da boşanan çift, boşanma öncesinde çocuklarının velayeti için bir anlaşmaya varmış ancak daha sonra Brad Pitt’in eşit derecede velayet istemiyle dava açılmıştı.

Çiftin Maddox (19), Pax (17) ve Zahara (16) dışında Shiloh (14), Knox ve Vivienne (12) isimlerinde altı çocuğu var. 19 yaşındaki Maddox velayet davasının dışında tutulurken mahkeme, çiftin 18 yaşın altındaki 5 çocuğun velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacağına karar verdi. İkili arasındaki boşanma davası Angelina Jolie tarafından 2016’da açılmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi