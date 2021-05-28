Velayet davasını Brad Pitt kazandı
Bir zamanların ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in arasında süren velayet davasını Brad Pitt kazandı. Resmi olarak 2019’da boşanan çift, boşanma öncesinde çocuklarının velayeti için bir anlaşmaya varmış ancak daha sonra Brad Pitt’in eşit derecede velayet istemiyle dava açılmıştı.
Çiftin Maddox (19), Pax (17) ve Zahara (16) dışında Shiloh (14), Knox ve Vivienne (12) isimlerinde altı çocuğu var. 19 yaşındaki Maddox velayet davasının dışında tutulurken mahkeme, çiftin 18 yaşın altındaki 5 çocuğun velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacağına karar verdi. İkili arasındaki boşanma davası Angelina Jolie tarafından 2016’da açılmıştı.
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