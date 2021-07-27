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Dünya
Haber Giriş: 27.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Velayet davası sil baştan

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Velayet davası sil baştan

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt’in velayet davasına bakan yargıç görevden alındı.

AngelIna Jolie’nin 2016’da boşanma davası açmasıyla başlayan yargı süreci devam ederken özel hâkim John Ouderkirk, geçtiğimiz mayıs ayında Brad Pitt ve Jolie’ye ortak velayet verilmesine hükmetmişti. Ortak velayete karşı çıkan Jolie, hâkim Ouderkirk’ün Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek hâkimin davadan alınmasını talep etmişti. Mahkemenin görevden alma kararında hâkim Ouderkirk’ün, Pitt’in avukatlarıyla kişisel ilişkisini sakladığı ve bu durumun davada “etik ihlale” neden olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte Jolie ve Pitt’in beş çocuğunun velayeti için süren davaya yeni bir yargıç atanacak.

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