Vekiller deprem vergisini tartışırken deprem oldu

Haberin Devamı

İlerici Vatandaşlar Partisi Milletvekili Bettina Petzold-Mahr, şiddetli bir sarsıntı halinde binalarda yaşanabilecek hasarın boyutunu anlatırken, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bettina Petzold-Mahr ve bazı başka vekiller durumu şaşkınlıkla ve gülümseyerek karşıladı. Saniyeler sonra ise ikinci ve daha büyük bir sarsıntı yaşandı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Albert Frick oturuma 15 dakika ara verdi ve salonun boşaltılmasını istedi.

Yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı deprem, Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Orta Avrupa’nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikrodevlet olan Lihtenştayn’ın nüfusu sadece 39 bin. Yaklaşık 160 bin 500 metrekare yüzölçümüne sahip ülke, ABD’nin başkenti Washington’dan bile küçük.