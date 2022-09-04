Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Vekiller deprem vergisini tartışırken deprem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Lihtenştayn Meclisi#Deprem#Vekil
Vekiller deprem vergisini tartışırken deprem oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Önceki gün Lihtenştayn Meclisi’nde ilginç bir olay yaşandı. Öğleden sonra tam da deprem sigortası konusunun ele alındığı oturum sırasında deprem oldu.

Haberin Devamı

İlerici Vatandaşlar Partisi Milletvekili Bettina Petzold-Mahr, şiddetli bir sarsıntı halinde binalarda yaşanabilecek hasarın boyutunu anlatırken, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bettina Petzold-Mahr ve bazı başka vekiller durumu şaşkınlıkla ve gülümseyerek karşıladı. Saniyeler sonra ise ikinci ve daha büyük bir sarsıntı yaşandı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Albert Frick oturuma 15 dakika ara verdi ve salonun boşaltılmasını istedi.

Yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı deprem, Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Orta Avrupa’nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikrodevlet olan Lihtenştayn’ın nüfusu sadece 39 bin. Yaklaşık 160 bin 500 metrekare yüzölçümüne sahip ülke, ABD’nin başkenti Washington’dan bile küçük.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lihtenştayn Meclisi#Deprem#Vekil

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie