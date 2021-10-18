Vekil katilinin babası başbakan danışmanı çıktı

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Adının Ali Harbi Ali (25) olduğu belirlenen saldırganın, eylemini bir haftadan uzun süre önce planladığı, vekili 17 kez bıçakladığı kilisedeki etkinliğini izlemek için rezervasyon yaptırdığı anlaşıldı. Ali’nin, Somali Başbakanı’nın eski iletişim danışmanı Harbi Ali Kullane’nin (61) oğlu olduğunu tespit eden polis, dün sabah saatlerinde başkent Londra’daki sakin Croydon Caddesi’nde bulunan aile evine baskın düzenledi, baba Kullane’yi sorguladı.

Sık sık Nairobi’ye seyahat ettiği belirtilen baba Ali, basına yaptığı açıklamada oğlunun gözaltında olduğunu teyit etti ve yaşananlardan ötürü “travmatize olduğunu” söyledi.