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Ve Ukrayna açıkladı: Son kale düştü

#RUSYA#UKRAYNA#Lysychansk
Ve Ukrayna açıkladı: Son kale düştü

Ukrayna’nın 'son kale' olarak tanımlanan Lysychansk kentinin Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Lysychansk'tan geri çekildiğini doğruladı.

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Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna’nın doğudaki "son kale" olarak tanımladığı Lysychansk’ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurmasının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Lysychansk'tan geri çekildiğini doğruladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lysychansk’taki ağır çatışmaların ardından Ukrayna ordusunun işgal altındaki mevzilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldığı ifade edilerek, “Rus işgal birliklerinin mühimmat ve personel konusundaki çoklu avantajı karşısında şehrin savunmasının sürdürülmesi ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Ukraynalı savunucuların hayatını kurtarmak için ayrılma kararı alındı” denildi.

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Rusya karşısında sadece çelikten bir iradenin ve vatanseverliğin yetmediği aktarılan açıklamada, maddi ve teknik kaynağa ihtiyaç olduğu vurgulanarak, “Luhansk bölgesi ve ülkemizin diğer bölgelerinin savunucuları sivil ve askeri görevlerini kahramanca yerine getirmektedir. Geri döneceğiz ve kesinlikle kazanacağız” denildi.

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“TAM KONTROL SAĞLANDI”

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı” denilmişti. Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edilmişti. Rusya, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde kontrolü sağlaması ile Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirmiş oldu.

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#RUSYA#UKRAYNA#Lysychansk

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