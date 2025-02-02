Ve Trump ticaret savaşını başlattı

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‘DURDURMALARI MÜMKÜN DEĞİL’

Cuma günü Oval Ofis’te açıklamalarda bulunan Başkan Trump, Kanada, Meksika ve Çin’in bu ek gümrük vergilerini durdurmak için yapabileceği hiçbir şey olmadığını belirtirken, kararının kesin olduğunu net bir şekilde vurguladı. Trump, ABD’nin en büyük üç ticaret ortağının bu aşamada bir zaman kazanma şansı olup olmadığı konusuna ise “Hayır, hayır. Şimdilik yok, hayır” cevabını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın “Meksika, Kanada ve Çin’in ABD’ye tedarik ettikleri ve dağıtımına izin verdikleri yasadışı fentanil uyuşturucu” nedeniyle gümrük vergileri uygulayacağını söyledi.

MİSİLLEME BEKLENİYOR

ABD’nin ek gümrük vergisi koyduğu her üç ülkenin de mütekabiliyet uygulaması bekleniyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray tarafından yapılan duyurudan sonra X’te yaptığı bir paylaşımda, “güçlü ve anında bir yanıt” vereceklerini söyledi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise “bunun gerçekleşeceğine inanmıyoruz ama gerçekleşirse, bir planımız var” dedi. Çin’in de Trump’ın gümrük vergilerine aynı şekilde karşılık vermesi bekleniyor.

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DİĞERLERİ DE HEDEFTE

Trump’ın gümrük vergileri sadece bu üç ülke ile sınırlı kalmayacak. ABD’nin 47’nci Başkanı, dünyanın geri kalanı ile yapılan ticarette belirli ürünlere de tamamen ek gümrük vergisi getirmeyi düşünüyor. Trump önümüzdeki birkaç hafta içinde petrol ve doğalgaz ithalatına, bilgisayar çipleri, çelik ve alüminyuma da gümrük vergisi uygulayacağını söyledi ancak tam olarak ayrıntı vermedi.

ENFLASYONU YÜKSELTEBİLİR

Seçim kampanyası döneminde Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin enflasyonu dizginleyemediğini ve market masraflarından benzin fiyatlarına her şeyin yükseldiğini söyleyerek etkili bir propaganda yapan Trump, tüm dünyaya açmayı vaat ettiği ticaret savaşlarıyla ABD’de birçok şeyin fiyatının yükselmesine sebep olabilir. Trump yönetimi ise gümrük vergilerinin enflasyonist olmadığını savunuyor.

3 ÜLKEYE EK VERGİ, AB VE BRICS’E TEHDİT

ABD Başkanı Trump, gümrük duvarlarını yükseltmek için düğmeye basarak ilk aşamada Kanada, Meksika ve Çin’e ticaret savaşı başlattı. Trump, ABD ve BRICS ülkelerini de tehdit ederek küresel ekonomide dalgalanma yarattı.

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AB VE BRICS’E DE ÇATTI

Başkan Trump, cuma günü Oval Ofis’te Avrupa Birliği’ne de “kesinlikle” ek gümrük vergileri getirileceğini söyledi. ABD’nin 47’nci Başkanı, BRICS ülkelerine de yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceği tehdidini yineledi. Truth Social isimli platformdan bir mesaj paylaşan Trump, “Bu düşmanca görünen ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi oluşturacaklarına ne de başka bir para birimini güçlü ABD Doları’nın yerine geçireceklerine dair bir taahhüt isteyeceğiz, aksi takdirde %100 gümrük vergileriyle karşılaşacaklar” dedi.