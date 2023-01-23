Ve Polonya ilk adımı attı... Almanya'ya resmi başvuru yapıldı

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Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken; batılı devletlerin Almanya’ya, Ukrayna’ya Leopard 2 göndermesi için baskısı devam ediyor.

Almanya'da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı alınması gerekirken, Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları yollamasını engellemeyeceklerini söylemişti. Almanya’dan gelen olumlu mesajın ardından Polonya, Almanya’dan resmi izinlerin alınması için harekete geçileceğini duyurdu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Poznan kentinde yaptığı açıklamada, Baerbock’un açıklamalarının umut kıvılcımı olduğunu ifade ederek baskı yapmanın mantıklı olduğunu savundu. Morawiecki, Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’un Almanya’nın engel olmayacağı sinyali verdiğini sözlerine ekleyerek, "Belki de Ukrayna’yı desteklemek için ağır, modern teçhizat yollayacağına dair umut veren farklı bir mesaj gönderdi" diye konuştu.

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'200 LEOPARD 2 TANKI DEPODA'

Leopard 2 tankların teslimi için Berlin hükümetine sürekli baskı yapıldığını dile getiren Polonya Başbakanı, "Almanya’nın 350’den fazla aktif Leopard tankı var ve 200 Leopard 2 tankı depoda" ifadelerini kullandı. Polonya’nın Almanya’ya resmi izin başvurusu yapacağını söyleyen Polonya Başbakanı Morawiecki, "Almanya’ya resmi başvuru yapacağız. Ancak bu ikincil bir konu. Eğer sonunda izin alamazsak oluşturacağımız küçük koalisyonla, Almanya bu koalisyonda yer almasa bile, tanklarımızı diğer ülkelerle birlikte Ukrayna’ya teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. Morawiecki, resmi başvurunun ne zaman yapılacağına dair yorum yapmadı.

Almanya tarafından üretilen tanklar; Hollanda, Yunanistan, Polonya, İsveç gibi pek çok ülke tarafından kullanılıyor. Dünya genelinde 2 binden fazla tank hizmet veriyor. Leopard 2 tankların Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayı gerekiyor.

Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssü’nde Cuma günü gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda Ukrayna’ya destek ele alınmıştı. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil ettiği toplantıda, Leopard tanklarının Ukrayna’ya teslim edilmesine dair bir karar çıkmamıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius konuya ilişkin açıklamasında Leopard tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi kararının ne zaman verileceğine yönelik yorum yapmamıştı.