Ve korkulan oldu... Ukrayna'dan flaş kimyasal silah açıklaması

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta korkulan oldu.

Binlerce hayata mal olan savaşta kimyasal silahlar da sahneye çıktı. İddia Rus ablukası altındaki Mariupol şehrini savunan Azak birliğine ait.

İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı.

GÖRÜLEN SEMPTOMLARI AÇIKLADILAR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kimyasal madde temas eden kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlardan mustarip olmasına yol açtı.

Ukrayna Parlamentosu ise Rus birliklerinin Donetsk'te nitrik asit ateşlediğine dair raporlar aldıklarını duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin kimyasal silah kullanabileceğini ve bu tehdidi ciddiye aldıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki Rus güçlerinin liman kenti Mariupol'e yönelik saldırı sırasında kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusların Mariupol'de kimyasal silah kullandığının teyit edilmediğini ancak gelişmelerin dikkatle izlendiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin söz konusu haberleri soruşturduğunu, herhangi bir kimyasal silahın kullanılmasının savaşta tehlikeli bir yeni aşama anlamına geleceğini belirtti.

Mariupol'u savunan Azov Taburu'ndan yapılan açıklamada, insansız Rus hava araçlarının kent üzerinden geçmesi sonrası Ukrayna askerlerinin solunum sorunları yaşadığı duyurulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Pazartesi akşamı yaptığı konuşmada Batılı ülkelerden, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için gereken her şeyi yapmalarını istemişti.

BELEDİYE BAŞKANI ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Haberin Devamı

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rusya'nın kuşattığı liman kentinde savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Boychenko, "Mariupol sokaklarında cesetler halı gibi yere serildi" dedi.

Rusların kentte cesetleri toplayıp dev bir alışveriş merkezinde bozdolaplarında tuttuklarına dair haberler aldıklarını belirten Boychenko, "Kamyonlar adeta mobil krematoryumlar oldu. İçlerinde cesetler yakılıyor" diye konuştu.

Boychenko ayrıca Mariupol'de hala 120 bin sivilin olduğunu, sivillerin acilen gıda, su ve ilaça ihriyaç duyduğunu söyledi.