Ve Filistin’i resmen tanıdılar: İspanya, Norveç ve İrlanda... Devlet olarak tanıyan ülke sayısı 146’ya çıktı

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Gazze’de yedi aydır sürdürdüğü kural tanımayan operasyonlar nedeniyle giderek izole olan İsrail’in sert tepkisine rağmen Norveç ile Avrupa Birliği ülkeleri İspanya ve İrlanda, Filistin’i resmen tanıdı. Üçlü resmi tanıma, sahada yaratacağı etki açısından sembolik olsa da İsrail üzerindeki uluslararası baskının giderek arttığını göstermesi ve bu üç ülkeyi yeni ülkelerin izlemesi için zemin hazırlaması açısından dönüm noktası niteliğinde. Slovenya’nın bu üç ülkeyi izleyerek yarın tanıma kararını açıklaması, 4 Haziran’da da Filistin’i resmen tanıması bekleniyor.

KORİDORLU ÇÖZÜM

Filistin’in koordineli şekilde tanınmasına yönelik çabada ilk sırada yer alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kararın tarihi nitelikte ve tek hedefinin İsrail ile Filistin arasında barış sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değil aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır” dedi. Sanchez, Filistin’in tanınmasının uygulanabilir olması gerektiğini kaydederek, “Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridorla birleşmeli ve başkenti Doğu Kudüs olmalı” diye konuştu.

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Filistin merkezi Ramallah’ta dün Filistin davasına sahip çıkan Güney Afrika ile birlikte İrlanda, İspanya ve Norveç’in bayrakları dalgalandı.

NETANYAHU’YA BASKI

İrlanda da dün resmi bir açıklama yaparak hükümetin Filistin’i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını, Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişki kurulması konusunda anlaştığını duyurdu. İrlanda Başbakanı Simon Harris, kararın umudu canlı tutmakla ilgili olduğunu belirterek, “İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bir kez daha dünyayı dinlemesi ve Gazze’de gördüğümüz insani felaketi durdurması çağrısında bulunuyorum” dedi.

3 ÜLKE DAHA TANIDI

Norveç, Filistin’i resmen tanıyacağını geçen hafta duyurmuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tanımaya ilişkin resmi bir belgeyi pazar günü Brüksel’de yapılan Filistin konulu toplantılar sırasında Başbakan Muhammed Mustafa’ya iletti. Resmi tanıma dün bu ülkede de resmen yürürlüğe girdi. Eide, ülkesinin 30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından olduğunun altını çizdi. Üç ülkenin daha tanımasıyla Filistin’i resmen tanıyan ülkelerin sayısı 143’ten 146’ya yükseldi.

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SANCHEZ BOY HEDEFİ OLDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu kararın sadece İsrail ve Filistinlileri barışa teşvik için alındığını söylerken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya’yı ‘Yahudi soykırımını kışkırtanlar ve savaş suçu işleyenlerle işbirliği yapmakla’ itham etti.