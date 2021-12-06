Ve Fauci konuştu... Omicron tartışmalarına son noktayı koydu!

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve dünya genelinde 5 milyondan fazla cana mal olan koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmüyor.

Güney Afrika'da tespit edilen ve buradan onlarca ülkeye yayılan varyant dünya genelinde bir panik dalgasının oluşmasına neden oldu.

Zira pek çok uzman varyanttaki bazı mutasyonların onu daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha tehlikeli yapabileceğinden endişe duyuyordu.

Ancak görünen o ki Omicron'da panik havasını yavaş yavaş sona ediyor. DSÖ'nün varyantın henüz can kaybına neden olmadığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den de iyi bir haber geldi.

Omicron’un çok kötü gibi görünmediğinin altını çizen Fauci, 'Şimdiye kadar, büyük bir ciddiyet derecesi varmış gibi görünmüyor' dedi.

ABC News'te yer alan habere göre, Fauci ABD'nin kısa sürede varyantın görüldüğü Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını beklediğini belirtti.

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EN AZ 15 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Söz konusu varyant ABD'de en az 15 eyalette görüldü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu vakalar virüsü hafif semptomlar ile geçiyor.

DELTA HALA BASKIN TÜR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta'nın hala vakaların yüzde 99.99'unu oluşturduğunun altını çizdi.