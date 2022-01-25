Ve duyurdular: Pfizer ve BioNTech’ten Omicron'a özel aşı geliyor

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Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron’a karşı geliştirilen yeni bir aşının klinik çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Çalışmanın 18-55 yaş grubundaki bin 420 yetişkinde ilk doz ve hatırlatıcı doz şeklinde uygulanarak aşının güvenlik, tolere edilebilirlik ve bağışıklık tepkisi açısından değerlendirilebileceği belirtildi.



ÇALIŞMA 3 GRUP HALİNDE OLACAK

Yeni aşı çalışması, 3 grupta incelenecek. Çalışmadan en az 90-180 gün önce 2 doz BioNTech aşısı olan ilk gruptaki gönüllülere bir veya 2 doz geliştirilme aşamasında olan aşıdan uygulanacak.

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İkinci grupta yer alan gönüllüler ise çalışmadan en az 90-180 gün önce 3 doz BioNTech aşılı olacak ve Omicron’a özel hazırlanan aşıdan bir doz olacaklar.

Covid-19’a karşı hiç aşılanmamış kişilerden oluşan grup ise, yeni aşı çalışmasından 3 doz olacaklar.

Omicron’a özgü hazırlanan yeni aşı, mevcut aşılar gibi 30 mikrogramlık dozlar halinde uygulanacak.



Pfizer’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Kathrin Jansen, “Mevcut araştırmalar ve veriler, hatırlatıcı dozların Omicron’a bağlı ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yüksek düzeyde koruma sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Fakat buna rağmen bu korumanın zaman içinde azalması durumuna ve gelecekteki potansiyel mutasyonlara karşı da hazırlıklı olunması gerekiyor. Omicron’a özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa, üretiriz. Fakat elbette sağlık yetkilileriyle aşı dağıtımı öncesinde bunun sonuçlarını tartışmalı ve onaylarını almalıyız ” dedi.

Pfizer’ın Ceo’su Albert Bourla geçen ay, Omicron mutasyonu için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde, Mart ayında yeni bir aşının olabileceğini söylemişti.